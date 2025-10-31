Homem foi encaminhado ao Hospital Estadual Carlos ChagasReprodução / Google Street View
Homem é baleado na Avenida Brasil
Crime aconteceu na altura de Guadalupe
Rio – Um homem foi baleado na Avenida Brasil, altura de Guadalupe, Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira (30). As autoridades não informaram as circunstâncias do crime.
Alan Albernaz, de 32 anos, recebeu atendimento por volta das 18h40. O Corpo de Bombeiros o encaminhou ao Hospital Carlos Chagas. Seu estado de saúde é estável.
Em nota, a Polícia Militar afirmou que não recebeu chamado para o ataque, mas após tomar conhecimento do ataque, o comandante determinou reforço no patrulhamento da região.
Já a Polícia Civil destacou que a investigação está em andamento. "Agentes realizam diligências para apurar a autoria do crime", ressaltou a corporação em comunicado.
