Homem foi encaminhado ao Hospital Estadual Carlos ChagasReprodução / Google Street View

Publicado 31/10/2025 08:39 | Atualizado 31/10/2025 08:49

Rio – Um homem foi baleado na Avenida Brasil, altura de Guadalupe, Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira (30). As autoridades não informaram as circunstâncias do crime.

Alan Albernaz, de 32 anos, recebeu atendimento por volta das 18h40. O Corpo de Bombeiros o encaminhou ao Hospital Carlos Chagas. Seu estado de saúde é estável.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que não recebeu chamado para o ataque, mas após tomar conhecimento do ataque, o comandante determinou reforço no patrulhamento da região.

Já a Polícia Civil destacou que a investigação está em andamento. "Agentes realizam diligências para apurar a autoria do crime", ressaltou a corporação em comunicado.