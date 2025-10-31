Perfil de Cláudio Castro no Instagram atingiu a marca de 1,2 milhão de seguidoresÉrica Martin / Arquivo O Dia
Após operação com 121 mortos, Cláudio Castro ganha mais de meio milhão de seguidores em rede social
Ação policial foi a mais letal da história do Rio
São Paulo - O governador Cláudio Castro (PL) ganhou mais de meio milhão de seguidores em seu perfil em uma rede social em três dias, após a megaoperação policial que deixou 121 mortos nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte.
Na segunda-feira, 27, Castro tinha 464 mil seguidores em seu perfil no Instagram. No dia da operação, terça-feira, 28, o número subiu para 478 mil. Na quarta-feira, 29, quando moradores começaram a encontrar dezenas de corpos nas comunidades, o perfil do governador alcançou 746 mil seguidores. Nesta quinta-feira, 30, o total chegou a 1,2 milhão.
A operação, batizada de Contenção, foi a mais letal da história do Rio. As polícias Civil e Militar foram mobilizadas para cumprir 180 mandados de prisão e busca e apreensão contra integrantes do Comando Vermelho (CV). O saldo foi de 121 mortos, incluindo quatro policiais, além do bloqueio de vias e da suspensão de serviços em diversos pontos da cidade.
O governo do Rio afirmou que o objetivo da ação era conter o avanço da facção e prender lideranças criminosas. Castro classificou o resultado como "um sucesso". Já a Defensoria Pública da União (DPU) apontou indícios de ilegalidades e violações de direitos.
Segundo levantamento do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos (GENI/UFF), o Rio registrou 1.846 mortes em operações policiais desde que Castro assumiu o governo, em agosto de 2020. Foram mais de 8 mil ações do tipo entre 2020 e 2025. Das 11 operações mais letais desde 2007 no Estado, seis ocorreram sob a gestão de Castro.
O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, pediu na quarta-feira, 29, uma reforma abrangente e eficaz dos métodos de policiamento no Brasil. O chefe de direitos humanos da ONU disse que o país precisa "romper o ciclo de brutalidade extrema" e garantir que as operações de segurança pública sigam padrões internacionais sobre o uso da força.
Rio de Janeiro
Após operação com 121 mortos, Cláudio Castro ganha mais de meio milhão de seguidores em rede social
Ação policial foi a mais letal da história do Rio
Rio de Janeiro
Mãe e filha são baleadas durante ataque a tiros em Jacarepaguá
O veículo em que as vítimas estavam ficou com diversas marcas de disparos de arma de fogo
Rio de Janeiro
Governo Federal envia 20 peritos da PF para reforçar perícia no Rio
É a primeira ação do escritório emergencial de combate ao crime
Rio de Janeiro
Megaoperação apreendeu fuzis de forças armadas de Argentina, Peru e Venezuela
Maioria das armas fabricadas nos Estados Unidos foi apontada como falsificada por peritos da Polícia Civil
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.