Livro foi recolocado em monumento - Hector Santos / Seconserva

Livro foi recolocado em monumentoHector Santos / Seconserva

Publicado 31/10/2025 08:42

Rio - A Secretaria Municipal de Conservação do Rio devolveu nesta quarta-feira (29) o livro que faz parte da escultura do poeta Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), na Avenida Atlântica, em Copacabana, na Zona Sul.

O livro havia sido retirado para manutenção em maio de 2024, e foi reinstalado com a estrutura reforçada. A Gerência de Monumentos e Chafarizes da pasta renovou a placa que identifica o monumento, realizou reparos na estátua, tratou fissuras e aplicou nova pátina.

“Nada mais justo do que devolver o livro ao monumento a Carlos Drummond de Andrade na semana do aniversário deste grande poeta e também no ano em que o Rio é a Capital Mundial do Livro pela Unesco. Drummond viveu por mais de 50 anos no Rio de Janeiro, e essa estátua está no coração dos cariocas e turistas, que não dispensam uma foto ao lado do escritor”, disse o secretário Diego Vaz.



Considerada um dos monumentos mais famosos da orla do Rio, a estátia em bronze, assinada pelo artista plástico Leo Santana, foi inaugurada em 30 de outubro de 2002, em comemoração ao centenário do autor.

