Adolescentes se apresentaram na 34ª DP (Bangu); caso foi encaminhado para a DHC - Arquivo/Agência O Dia

Adolescentes se apresentaram na 34ª DP (Bangu); caso foi encaminhado para a DHCArquivo/Agência O Dia

Publicado 30/10/2025 14:57

Rio - Uma adolescente de 13 anos foi morta com um tiro na boca na comunidade da Coreia, em Senador Camará, na Zona Oeste, na madrugada desta quinta-feira (30). Poucas horas depois, dois jovens, que estavam com ela no momento do disparo, se apresentaram na 34ª DP (Bangu) e afirmaram que o tiro que a matou foi acidental.

Os rapazes, de 16 e 17 anos, chegaram à delegacia por volta das 5h, acompanhados de familiares. Em depoimento, eles disseram que estavam na companhia de outras duas adolescentes quando um deles encontrou uma pistola.

Segundo a versão apresentada, eles manuseavam a arma quando ela disparou acidentalmente, atingindo a menina, que morreu na hora. Os dois jovens foram ouvidos na 34ª DP (Bangu). O caso será encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).