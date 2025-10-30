Castelo Mourisco, sede da Fiocruz - Ernesto Salomão/MS

Publicado 30/10/2025 15:10

Rio - Um levantamento da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgado nesta quinta-feira (30) apontou indícios do avanço da influenza A no Rio de Janeiro. Os dados coletados entre os dias 19 e 25 deste mês mostraram que o estado está em nível de alerta pelo número de casos de gripe causada pelo vírus. O estudo ainda indica uma tendência de crescimento da quantidade de pessoas doentes.

O InfoGripe é uma estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS) voltada ao monitoramento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em todo o país. A iniciativa oferece suporte às vigilâncias em saúde na identificação de locais prioritários para ações, preparações e resposta a eventos em saúde pública.

A pesquisadora do Programa de Computação Científica da Fiocruz e responsável pelo Boletim InfoGripe, Tatiana Portella, aponta que o rinovírus tem impulsionado o aumento do número de casos de SRAG em crianças e/ou adolescentes no Rio de Janeiro, Acre, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Santa Catarina. Além disso, o metapneumovírus também tem contribuído para o crescimento de SRAG em crianças no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Santa Catarina, além do adenovírus no Mato Grosso do Sul.

"Diante do cenário de aumento dos casos de SRAG por Covid-19 e influenza A em alguns estados, é fundamental que a população mais vulnerável, como idosos, pessoas com comorbidades e imunocomprometidos, que têm maior risco de desenvolver quadros mais graves dessas doenças, mantenham a vacinação em dia contra esses vírus. Para quem mora em regiões com alta de casos de SRAG, recomendamos o uso de máscara em locais fechados, com maior aglomeração de pessoas e dentro dos postos de saúde", afirmou Tatiana.

A SRAG é uma condição de infecção respiratória severa que causa dificuldade para respirar e lesões nos pequenos sacos de ar localizados no pulmões que são responsáveis pelas trocas gasosas. Com isso, o paciente fica com a oxigenação do sangue comprometida.