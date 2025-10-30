Escola de Artes na Glória foi destruído pelas chamas - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Escola de Artes na Glória foi destruído pelas chamasReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 30/10/2025 16:10

Rio - Cinco dias após o incêndio que destruiu parte das instalações do Centro de Estudos e Formação em Teatro Musical do Rio (Ceftem), no bairro da Glória, Zona Central da cidade, a escola segue a rotina de aulas graças à ajuda de instituições parceiras. O espaço, referência na formação artística no estado, perdeu salas, equipamentos e instrumentos usados nas atividades diárias.

Segundo o diretor do Ceftem, Reiner Tenente, os prejuízos foram “imensuráveis”. Salas de aula, estúdios, copa, camarins e banheiros foram completamente destruídos. Equipamentos de som, instrumentos musicais, figurinos e materiais cênicos acumulados ao longo de mais de uma década foram perdidos no incêndio. “Toda a nossa sede foi comprometida”, lamentou.

Apesar da destruição, a escola não interrompeu as atividades. Reiner explica que uma rede solidária se mobilizou desde os primeiros momentos. “Estamos recebendo o acolhimento de parceiros e instituições que gentilmente estão oferecendo salas e espaços para realocar nossas turmas", disse Reiner. Com isso, os alunos continuam com as aulas, mas sem prejuízo no meio do período letivo.

A comunidade acadêmica foi profundamente afetada. De acordo com o diretor, há um forte vínculo emocional com o espaço físico que abrigou o Ceftem durante anos. “Somos uma família, e por isso o primeiro impacto foi emocional”, afirmou. Ele diz ainda que professores, alunos e colaboradores tiveram a rotina repentinamente alterada, mas a equipe trabalha para que o retorno completo ocorra o mais rápido possível.

A escola estima em cerca de R$ 250 mil o valor necessário para a reconstrução do espaço e reposição de materiais. A quantia corresponde à meta da campanha virtual lançada.

“Esse montante cobre desde a reconstrução da estrutura física até equipamentos e materiais pedagógicos”, explicou o diretor, reforçando que o valor é essencial para garantir a continuidade do trabalho artístico e cultural desenvolvido no espaço.

Reiner destaca que, no momento, a principal necessidade é financeira, mas o Ceftem também aceita doações de equipamentos e serviços. “Toda ajuda é bem-vinda, desde instrumentos até contribuições na vaquinha solidária”, disse.

A campanha virtual já conta com apoio de alunos, ex-alunos e artistas. “Qualquer contribuição é válida. Até mesmo R$ 1 faz diferença. De pouco em pouco, chegaremos à nossa meta”, afirmou o diretor, agradecendo o engajamento da comunidade.

Apesar do cenário difícil, a direção escola afirma que esse é apenas um capítulo da sua história. “Este não é o fim. É apenas um novo recomeço”, disse Reiner. “Vamos reconstruir mais fortes e seguir transformando vidas por meio da arte”, completa.