Área de mata que separa os Complexos do Alemão e Penha virou rota de fugaReprodução/Google Maps
Em outro ponto, a região abriga a pedreira da Vacaria, no Complexo da Penha, local onde foi gravado um vídeo que mostra um criminoso treinando tiro ao alvo. Nas imagens, divulgadas nesta quinta-feira (30), dois dias após a megaoperação na região, é possível ver um traficante com fuzil atirando contra sete garrafas de vidro. Ao lado dele, um "instrutor" dá orientações: "Respira", diz, quando o comparsa erra os disparos. Veja o vídeo abaixo:
O vídeo faz parte de um material extenso coletado pela Polícia Civil durante um ano de monitoramento das atividades do CV nas comunidades. Com base nesse e em outros elementos, as polícias definiram uma estratégia para encurralar os criminosos justamente nessa área de mata, conforme explicou o secretário de Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes, em coletiva de imprensa na terça-feira (28).
Muro do Bope
Foi na pedreira e na Serra da Misericórdia onde ocorreram os confrontos mais intensos e letais da megaoperação. Ao todo, 117 suspeitos e quatro policiais morreram. Desse total, 63 corpos foram encontrados por moradores nesta região.
A tática, intitulada "muro do Bope", funcionou como uma linha de contenção na Serra da Misericórdia. A incursão das tropas começou pela área do Complexo do Alemão, com equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (UPP) ocupando as localidades da Fazendinha e Nova Brasília. O 3° BPM (Méier) atuou nas áreas do Juramentinho e Flexal, enquanto o 41° BPM (Irajá) esteve nas comunidades do Trem e do Ipase, na Vila da Penha. Policiais civis operaram na Vila Cruzeiro, junto com o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq). Por fim, o Bope montou a linha de contenção no ponto mais alto da Serra da Misericórdia.
"Os policiais incursionaram nessa área, fazendo com que os marginais fossem empurrados para o alto da serra. Isso tinha o objetivo claro de proteger a população de bem que mora na região. Nosso principal objetivo era garantir a integridade física dessas pessoas. A grande maioria dos confrontos, posso dizer que quase a totalidade, ocorreu na área de mata", explicou o coronel Menezes.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.