Sindpol-RJ expressou solidariedade às famílias dos policiais mortos na operaçãoTomaz Silva/Agência Brasil
Sindicato lamenta morte de quatro policiais em operação
'Rio de Janeiro vive um estado de guerra permanente', diz entidade
PF prende liderança do CV e foragido por crimes na Paraíba na Baía de Guanabara
Monitoramento sobre a embarcação onde o homem estava começou ainda de madrugada
Câmara aprova intervenção da prefeitura do Rio em imóveis particulares em situação de risco
Medida busca garantir a segurança da população diante de diversas ocorrências recentes de desmoronamentos de prédios antigos
Comando Vermelho: saiba quem é 'BMW', apontado como chefe do grupo de matadores
Denúncia do MPRJ afirma que o suspeito teria a função de treinar 'soldados' do tráfico
ADPF das Favelas: Entenda as medidas que foram determinadas pelo STF
Corte definiu regras a serem cumpridas em operações policiais
'Vai diminuir o risco dos policiais', comenta secretário sobre classificar facções como terroristas
Felipe Curi afirmou que as forças de segurança poderiam utilizar armamentos como 'sniper' e tanques
