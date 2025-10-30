Sindpol-RJ expressou solidariedade às famílias dos policiais mortos na operação - Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 30/10/2025 17:10 | Atualizado 30/10/2025 17:44

O Sindicato dos Policiais do Estado do Rio de Janeiro (Sindpol-RJ) divulgou uma nota nesta quinta-feira, 30, sobre a operação Contenção, realizada na terça-feira, 28, no Complexo da Penha. A ação resultou em prisões, apreensões e na morte de quatro agentes de segurança.

O presidente do sindicato, Wagner de Paula, lamentou as perdas e destacou a gravidade do enfrentamento cotidiano ao crime organizado no Estado. “A megaoperação resultou em prisões, apreensões e, infelizmente, na morte de quatro policiais, evidenciando a gravidade do enfrentamento diário ao crime organizado no estado”, afirmou.

Ele expressou solidariedade às famílias dos policiais mortos. São eles: os civis Marcos Vinicius (Máskara) e Rodrigo Velloso Cabral, e os militares Heber Carvalho da Fonseca e Cleiton Serafim Gonçalves, ambos do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

“Queremos manifestar nossa solidariedade às famílias dos policiais, verdadeiros heróis da sociedade que foram vitimados no combate de ontem”, disse o presidente do sindicato.

O Sindpol-RJ destacou que os números da violência comprovam que o Rio de Janeiro vive um estado de guerra permanente. O sindicato ressaltou a seriedade e a complexidade do planejamento da operação, resultado de mais de um ano de investigação e três meses de articulação entre as polícias Civil e Militar.

O sindicato também cobrou maior participação do governo federal no enfrentamento ao crime organizado, lembrando que o estado não é produtor de armas, nem de drogas, que entram por estradas, portos e aeroportos.

“O apoio financeiro e estrutural é indispensável. Os servidores da segurança pública precisam ser valorizados e equipados para atuar com segurança e eficiência”, finalizou.