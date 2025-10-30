Lewandowski disse que a troca de informação entre as polícias do Rio e o governo federal é algo corriqueiroLula Marques / Agência Brasil
Lewandowski: governo não teve participação, mas operação no Alemão foi longamente planejada
Ministro da Justiça afirmou que ação foi de responsabilidade das autoridades fluminenses
Vídeo: Vazamento de gás provoca interdição de trecho da Dutra, em Nova Iguaçu
De acordo com informações preliminares, o duto teria sido rompido acidentalmente por operários de uma obra
Após incêndio, escola de teatro do Rio retoma aulas com apoio de parceiros
Centro de Estudos e Formação em Teatro Musical (Ceftem), na Glória, perdeu salas e equipamentos, mas segue funcionando graças à ajuda de instituições e artistas
Vídeo: entenda como área de mata entre Alemão e Penha virou rota de fuga e 'CT do CV'
Imagens mostram criminoso treinando tiro ao alvo na região da pedreira
Rio de Janeiro apresenta aumento de casos de gripe, aponta Fiocruz
Segundo o instituto, o estado está em nível de alerta e a tendência é o aumento do número de infectados
Homem é baleado durante abordagem policial em Inhaúma
PM alega que Douglas Christian Almeida, de 30 anos, estava armado; família contesta a versão
