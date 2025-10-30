O vazamento de gás na Dutra chegou a provocar a interdição nas duas pistas - Reprodução

Publicado 30/10/2025 16:41

Rio - Um vazamento de gás inflamável provocou a interdição total da BR-116, na Rodovia Presidente Dutra, altura do km 193, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na tarde desta quinta-feira (30). Segundo a Ecovias Rio Minas, o vazamento foi totalmente controlado no final da tarde e os impactos ao tráfego foram minimizados.

Veja o vídeo:

Um vazamento de gás inflamável causou a interdição total da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do km 193, em Nova Iguaçu, na tarde desta quinta (30)



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/PGzDMQFtKD — Jornal O Dia (@jornalodia) October 30, 2025

O bloqueio afetou inicialmente o sentido Rio de Janeiro, e, às 15h26, também a pista sentido São Paulo, na altura do km 194. Até o início da noite desta quinta, apenas uma faixa no sentido Norte está interditada, em direção ao Rio de Janeiro. A concessionária e a empresa de gás ainda apuram as causas da ocorrência.



Agentes do quartel dos Bombeiros de Queimados foram acionados para fazer o controle do vazamento. Não há registro de vítimas.



