O Rio celebra 30 anos da Parada LGBTI+ com uma agenda cultural gratuita e diversa
A abertura oficial acontece na Sala Cecília Meireles, na Lapa, às 17h, com o concerto 'Toda história tem um começo', apresentado pelo Coro LGBTI+ do Rio de Janeiro: Arco-Íris por Prazer, sob a regência do maestro Leandro Gregório. Serão cerca de 130 cantores interpretando canções de compositores e intérpretes que já participaram ou apoiaram as Paradas do Rio ao longo de três décadas, como 'Sinais de Fogo', 'Dona de Mim' e 'Olhos Coloridos'.
Segundo Cláudio Nascimento, presidente do Grupo Arco-Íris, o circuito cultural reforça a importância da arte como instrumento de resistência. Ele lembra que, ao longo de 30 anos, o movimento enfrentou desafios políticos e sociais, incluindo períodos de retrocessos institucionais, mas manteve a luta pelos direitos da comunidade. "Foram anos difíceis, mas seguimos firmes. A Parada cresceu, se consolidou e hoje é uma referência na luta pela diversidade e pelos direitos humanos", disse Nascimento.
A programação completa será divulgada nas redes do Grupo Arco-Íris e da Parada do Orgulho Rio.
Entre os destaques do circuito estão:
Vozes da Diversidade – Espetáculo “Amor que Re-Existe”
Data: 11/11, às 19h
Local: Dolores Club, Centro
Performance de artistas com diferentes expressões de gênero e orientação sexual.
Laura de Vison – Show do Projeto
Data: 17/11, às 19h/20h
Local: Teatro Imperator, Méier
Show musical que combina performance e ativismo cultural.
IV Prêmio Arco-Íris de Direitos Humanos
Data: 21/11, às 19h
Local: Teatro João Caetano, Centro
Reconhecimento de trajetórias de militância LGBTI+ e conquistas em direitos humanos.
Concerto Diversidade e Direitos Humanos
Data: 10/12, às 19h
Local: Sala Cecília Meireles, Lapa
Apresentação musical do Coro LGBTI+ do Rio de Janeiro.
