O Rio celebra 30 anos da Parada LGBTI+ com uma agenda cultural gratuita e diversa Divulgação

Publicado 31/10/2025 15:27 | Atualizado 31/10/2025 15:37

Rio - O Grupo Arco-Íris dá início, neste sábado (1º), à programação do circuito cultural comemorativo dos 30 anos da Parada do Orgulho LGBTI+ Rio, que se estenderá até o dia 10 de dezembro. Ao todo, mais de 20 eventos gratuitos serão realizados em teatros e casas de espetáculo da cidade, incluindo shows, performances e premiações que celebram a diversidade e a história do movimento LGBTI+ no Rio de Janeiro.



A abertura oficial acontece na Sala Cecília Meireles, na Lapa, às 17h, com o concerto 'Toda história tem um começo', apresentado pelo Coro LGBTI+ do Rio de Janeiro: Arco-Íris por Prazer, sob a regência do maestro Leandro Gregório. Serão cerca de 130 cantores interpretando canções de compositores e intérpretes que já participaram ou apoiaram as Paradas do Rio ao longo de três décadas, como 'Sinais de Fogo', 'Dona de Mim' e 'Olhos Coloridos'.



Segundo Cláudio Nascimento, presidente do Grupo Arco-Íris, o circuito cultural reforça a importância da arte como instrumento de resistência. Ele lembra que, ao longo de 30 anos, o movimento enfrentou desafios políticos e sociais, incluindo períodos de retrocessos institucionais, mas manteve a luta pelos direitos da comunidade. "Foram anos difíceis, mas seguimos firmes. A Parada cresceu, se consolidou e hoje é uma referência na luta pela diversidade e pelos direitos humanos", disse Nascimento.

Cláudio diz que, mesmo diante de desafios e resistência de setores conservadores, a comunidade LGBTI+ continua fortalecida e engajada na luta por cidadania, direitos e igualdade. "A Parada começou como um pequeno ato de resistência e hoje é uma referência nacional. Com união e coragem, seguimos avançando, celebrando conquistas e enfrentando obstáculos", afirma.



A programação completa será divulgada nas redes do Grupo Arco-Íris e da Parada do Orgulho Rio.



Entre os destaques do circuito estão:



Vozes da Diversidade – Espetáculo “Amor que Re-Existe”

Data: 11/11, às 19h

Local: Dolores Club, Centro

Performance de artistas com diferentes expressões de gênero e orientação sexual.



Laura de Vison – Show do Projeto

Data: 17/11, às 19h/20h

Local: Teatro Imperator, Méier



Show musical que combina performance e ativismo cultural.

IV Prêmio Arco-Íris de Direitos Humanos

Data: 21/11, às 19h

Local: Teatro João Caetano, Centro



Reconhecimento de trajetórias de militância LGBTI+ e conquistas em direitos humanos.

Concerto Diversidade e Direitos Humanos

Data: 10/12, às 19h

Local: Sala Cecília Meireles, Lapa

Apresentação musical do Coro LGBTI+ do Rio de Janeiro.

