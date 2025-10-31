Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca, está foragido - Divulgação

Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca, está foragido Divulgação

Publicado 31/10/2025 13:53

Rio - O delegado Felipe Curi, secretário de Estado de Polícia Civil, disse, em entrevista coletiva na Cidade da Polícia, na Zona Norte, nesta sexta-feira (31), que os policiais ficaram próximos de prender o principal líder do Comando Vermelho, Edgar Alves de Andrade, o Doca ou Urso, durante a megaoperação nos Complexos da Penha e Alemão. A ação se tornou a mais letal da história do Brasil com 121 mortos.

"Por um triz nós não prendemos o Doca. É questão de tempo. A hora dele vai chegar, assim como chegou de vários outros. Enquanto isso, o que a gente vem fazendo? Desestruturando a facção, como vim falando aqui, com lavagem de dinheiro, com apreensão de armas, prisões, operações sistemáticas e com investigações. Demos um baque grande na facção", contou o secretário.

"O marginal que chega a esse ponto vocês podem ter ideia do que ele faz. São execuções de desafetos e de moradores. Ele impõe a lei do silêncio e do terror na comunidade. A gente tem relatos de que os moradores não aguentam mais o Doca", completou.

De acordo com as investigações, Edgar, de 55 anos, usa comunidades da Zona Norte como base de atuação do grupo. Nos últimos meses, passou a liderar invasões em áreas da Zona Sudoeste, como Gardênia Azul e César Maia. Foragido do sistema prisional, o traficante é investigado por mais de 100 homicídios e figura entre os criminosos mais procurados do estado.

As informações podem ser enviadas, de forma anônima, à central de atendimento / call center: (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177; ao WhatsApp Anonimizado: (21) 2253-1177; e ao aplicativo Disque Denúncia RJ.