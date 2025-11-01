Redes sociais da Bárbara foram tomadas por onda de comoção - Reprodução / Instagram

Publicado 01/11/2025 08:14

Rio – A morte de Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 anos, baleada na cabeça na tarde desta sexta-feira (31) durante um confronto entre criminosos na Linha Amarela, Zona Norte do Rio, gerou uma onda de comoção nas redes sociais. Famosos manifestaram luto e desejaram forças à família da jovem, que estava em um carro de aplicativo no momento dos disparos.

A cantora Marvvila publicou uma mensagem à Bárbara. "Você estava tão radiante, princesa… Você não merecia isso! Descanse em paz", afirmou. Já a lutadora Kyra Gracie, mulher do ator Malvino Salvador, comentou emojis de choro em uma postagem sobre o caso.

Quem também se manifestou foi a artista Pocah. "Inacreditável! Descanse em paz, minha linda! Meus sentimentos à toda família", escreveu. Ela também desejou "muita força" ao marido da vítima.

Mensagem de reflexão

Horas antes de morrer, Bárbara compartilhou uma reflexão sobre a vida em suas redes sociais . "É caríssimo perder o que não tem preço [...]. Porque o que tem preço a gente recompra. A maioria das coisas que perdemos, a gente recupera, mas pessoas, não. O que tem valor, quando vai embora, leva um pedaço da gente junto", dizia um trecho da publicação.

Confronto causou interdição da Linha Amarela

Bárbara foi atingida durante confronto na altura do Complexo da Maré, por volta das 14h40 desta sexta-feira. Devido ao intenso tiroteio, as autoridades interditaram os dois sentidos da via expressa, na altura da Vila do Pinheiro, e liberaram o trecho às 15h. Um suspeito também ficou ferido.

Ambos foram encaminhados ao Hospital Geral de Bonsucesso com um disparo na cabeça. A jovem passou por cirurgia, mas não resistiu. Até a última atualização do Ministério da Saúde, o homem passava por procedimento cirúrgico.

Um vídeo gravado por uma moradora mostra o momento em que o suspeito é baleado na cabeça quando caminhava na pista. Segundo a testemunha, ele estaria participando do confronto. Em outra imagem é possível ver os motoristas dando ré e seguindo na contramão para sair do fogo cruzado. Confira:



Legenda: Moradora flagra momento em que homem é baleado durante tiroteio na Linha Amarela, na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (31).



Crédito: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/49L4Drv5qT — Jornal O Dia (@jornalodia) October 31, 2025

Em nota, a Polícia Militar afirmou que agentes do 22° BPM (Maré) estiveram no local e encontraram os dois baleados. Na ação, os agentes apreenderam um fuzil, juntamente com munições e carregadores. O policiamento foi reforçado na região.

A 21ª DP (Bonsucesso) investiga o caso.