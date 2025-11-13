Gabrielle tinha obsessão pela enteada, filha de Laís, e rivalizava com a vítima - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 13/11/2025 15:21 | Atualizado 13/11/2025 16:05

Gabrielle Cristine Pinheiro Rosário, de 22 anos, apontada como Rio - O delegado Robinson Gomes, da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), informou que o cerco para prender, de 22 anos, apontada como mandante da morte de Laís de Oliveira Gomes Pereira , está se fechando. Segundo ele, a foragida corre risco de vida devido a possíveis retaliações de populares.

De acordo com Gomes, a



A DHC realizou buscas por Gabrielle na Rocinha, em Duque de Caxias e em Campo Grande. Na última quarta-feira (12), os advogados da suspeita informaram à Polícia Civil que ela não pretende se entregar.



O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou um cartaz pedindo informações sobre a localização de Gabrielle, que tem mandado de prisão temporária expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) por homicídio qualificado. Ela é considerada foragida.



Comparsas já se entregaram



Na segunda-feira (10), Davi de Souza, autor dos disparos, se apresentou à polícia. Ele foi levado para o Presídio José Frederico Marques, onde permanece preso. Na sexta-feira (7), Erick Santos Maria, que



A DHC concluiu que Erick deu suporte a Davi, que estava na garupa, e a Justiça acatou o pedido de prisão preventiva de ambos.

Relembre o caso

Grabrielle é a atual companheira do ex-marido de Laís e tentava obter a guarda da outra filha da vítima, de 4 anos. Ela teria arquitetado o plano criminoso com o objetivo de obter a guarda exclusiva da filha mais velha da vítima.

De acordo com as investigações, a suspeita demonstrava comportamento possessivo em relação à criança e ofereceu cerca de R$ 20 mil para que Davi e Erick executassem a vítima. Nas redes sociais, Gabrielle agia como a mãe da filha de Laís.

Segundo relatos, ela fazia uma espécie de competição e rivalizava o relacionamento das duas, inclusive com festas de aniversário. De acordo com o delegado Robinson Gomes, ela chegou a entrar com um pedido de guarda exclusiva, que não foi atendido pela Justiça.

*Colaborou Érica Martin.