Ex-PM ligado a milícia de Seropédica é condenado a 35 anos de prisão por assassinato
Ex-militar tinha proximidade com miliciano 'Tandera', um dos criminosos mais procurados do estado do Rio
Dado Dolabella presta depoimento no Rio após acusações de ex-namorada
Ator esteve na delegacia do Leblon, na Zona Sul, nesta quinta-feira (13)
Casal é preso por aplicar golpe do 'Boa noite, Cinderela' em turistas na Zona Sul
Eles marcavam encontros em aplicativos de relacionamento para dopar as vítimas; prejuízos causados pela quadrilha ultrapassam R$150 mil
Ex-cabo do Exército, dono de fábrica de armas em Nova Iguaçu, é um dos presos em operação da Civil
Investigações apontam que a empresa produzia fuzis e vendia pela internet por R$50 a R$ 60 mil
Tiroteio em ação no Jardim Catarina deixa morador baleado e interdita BR-101
Serralheiro João Anselmo da Silva Filho, 53, foi socorrido por parentes. Operação deixou quatro presos
Mais de 100 litros de cachaça clandestina são inutilizados em bar na Zona Norte
Um outro estabelecimento na região, que vendia kits de churrasco, foi autuado e interditado por falta de higiene e estrutura precária
