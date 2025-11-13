Casal foi encaminhado para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) - Divulgação / PCERJ

Publicado 13/11/2025 11:21

Rio - Policiais civis da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), 22ª DP (Penha) e 13ª DP (Ipanema) prenderam um casal que faz parte de uma quadrilha especializada em aplicar o golpe do "Boa noite, Cinderela" na Zona Sul do Rio. Os agentes localizaram os dois em um apartamento em Araruama, na Região dos Lagos, nesta quarta-feira (12).

Segundo as investigações, Matheus Cantalice Ribeiro Pereira, de 22 anos, procurava turistas em aplicativos de relacionamento e marcava encontros na Zona Sul da capital, onde colocava entorpecentes na bebida das vítimas para dopá-las e roubá-las. Já Maria Luiza Machado Velho da Silva, de 21, ficava responsável por gastar o dinheiro levado.

O casal fazia parte de uma quadrilha em que o líder, Cláudio Rafael Silva de Queiroz de Pontes, de 22 anos, já havia sido preso por policiais da Deat e da 13ª DP (Ipanema), no dia 6 de novembro, também na Região dos Lagos.

As buscas começaram no dia 10 de agosto quando um turista de Recife, hospedado em um hotel na Avenida Atlântica, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, perdeu o sentido após beber com um dos integrantes da quadrilha. Ao acordar, a vítima percebeu que o celular havia sido levado e que transações bancárias de mais de R$ 60 mil haviam sido realizadas.

Em outro caso, em junho de 2025, Maria Luiza e a liderança da quadrilha aplicaram o mesmo golpe em um turista italiano. A vítima saiu para beber com o Cláudio e, durante o encontro, a detida se juntou aos dois. Após beber duas caipirinhas, o estrangeiro desmaiou e teve 19 mil euros, equivalente a R$ 117 mil, furtados, além de pertences pessoais.

De acordo com a Polícia Civil, contra o casal, os agentes cumpriram um mandado de prisão por roubo qualificado. A mulher possui um histórico criminal com quatro anotações em dois inquéritos por roubo, furto e associação criminosa, com o mesmo método de atuação. O homem também tem quatro registros por crimes semelhantes.