Material apreendido pelos policiais da 37ª DP (Ilha do Governador) - Reprodução

Publicado 13/11/2025 22:34

Rio - A Polícia Civil prendeu dois homens investigados por integrar uma quadrilha especializada em furto a residências nas zonas Norte e Sul do Rio. Bruno Stuart foi detido por equipes da 37ª DP (Ilha do Governador) na tarde de quarta-feira (12), em seu veículo, na Ilha do Governador. Nesta quinta-feira (13), os agentes localizaram e prenderam David Paulo Afonso Fernandes em um apartamento em Copacabana.

De acordo com as investigações, a organização criminosa está envolvida em dois furtos a apartamento cometidos no último dia 16, na Ilha do Governador. A partir de imagens de câmeras de segurança, os investigadores identificaram o táxi utilizado por Bruno, que possui anotações criminais por tráfico de drogas. Ele conduzia o veículo para transportar os comparsas e dar cobertura enquanto os outros assaltantes invadiam os imóveis.

O carro passou a ser monitorado pela 37ª DP (Ilha do Governador), levando a prisão do primeiro bandido. Com ele, os agentes encontraram objetos furtados pela quadrilha, que foram devolvidos a uma das vítimas.

Ainda na quarta-feira, os policiais identificaram David Paulo e Daniel Vieira de Souza como os outros integrantes da organização criminosa. De acordo com a Polícia Civil, o primeiro possui mais de 15 anotações por furto a residência, além de passagens por roubo e tentativa de homicídio. Daniel também tem um extenso histórico criminal, com mais de 20 anotações, sendo oito por furto a residência.

Durante a prisão de David, nesta quinta-feira, os policiais encontraram diversos materiais que haviam sido furtados pela quadrilha, como bolsas, relógios, colares, anéis, perfumes e celulares. Ele estava acompanhado da namorada no interior de um imóvel.

As investigações apontam que Daniel e David eram os responsáveis por invadir as residências e furtar os bens, que eram vendidos no Centro do Rio.

O delegado Felipe Santoro, titular da 37ª DP (Ilha do Governador), pede que informações sobre a localização de Daniel, que segue foragido, devem ser encaminhadas ao Disque Denúncia. David e Bruno, que eram alvos de mandado de prisão temporária, foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.