Fraude foi identificada em operação da Light e da Polícia CivilDivulgação / Light

Publicado 13/11/2025 19:32

Rio - Uma operação da Light, em parceria com a Polícia Civil, identificou nesta quinta-feira (13) uma ligação irregular de energia em uma padaria que era capaz de abastecer o equivalente a 50 residências. A ação ocorreu nos municípios de Mesquita e Nilópolis, na Baixada Fluminense.

A padaria foi um dos pontos vistoriados durante a força-tarefa de combate ao furto de energia. Além do estabelecimento, foram também encontradas ligações clandestinas em um restaurante, açougue, loja de roupas e fábrica de gelo. Uma pessoa foi presa em flagrante e outras sete foram conduzidas para prestar esclarecimentos na delegacia.

A operação contou com mais de 500 profissionais, entre eles, agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), do 20º BPM, do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e de peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli. Nas ações, foram realizados 1.988 serviços, incluindo inspeções, cortes e regularizações.