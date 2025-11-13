Fraude foi identificada em operação da Light e da Polícia CivilDivulgação / Light

Rio - Uma operação da Light, em parceria com a Polícia Civil, identificou nesta quinta-feira (13) uma ligação irregular de energia em uma padaria que era capaz de abastecer o equivalente a 50 residências. A ação ocorreu nos municípios de Mesquita e Nilópolis, na Baixada Fluminense.
A padaria foi um dos pontos vistoriados durante a  força-tarefa de combate ao furto de energia. Além do estabelecimento, foram também encontradas ligações clandestinas em um restaurante, açougue, loja de roupas e fábrica de gelo. Uma pessoa foi presa em flagrante e outras sete foram conduzidas para prestar esclarecimentos na delegacia.
De acordo com a Light, os furtos de energia seguem provocando sobrecarga e instabilidade no fornecimento. O prejuízo estimado para a concessionária com esse tipo de crime chega a R$ 1,3 bilhão por ano.
A operação contou com mais de 500 profissionais, entre eles, agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), do 20º BPM, do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e de peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli. Nas ações, foram realizados 1.988 serviços, incluindo inspeções, cortes e regularizações.