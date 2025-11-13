Fraude foi identificada em operação da Light e da Polícia CivilDivulgação / Light
'Gato' em padaria desviava energia suficiente para abastecer 50 casas
Ação conjunta da Light e Polícia Civil na Baixada Fluminense flagrou esquemas de desvio em comércios
Prisão de ex-presidente do INSS revela problema recorrente que atravessa gestões
Dupla especializada em furto a residências nas zonas Sul e Norte é presa
Bruno Stuart era o responsável por dirigir o carro da quadrilha, enquanto David Paulo Afonso Fernandes invadia os imóveis. Polícia ainda busca pelo foragido Daniel Vieira de Souza, que também integra o grupo criminoso
Vídeo: confusão entre policiais e entregadores tem tiros e correria na Barra da Tijuca
Agentes do Segurança Presente teriam sido acionados para reprimir o uso de drogas em uma área reservada a entregadores em frente ao Barra Shopping
Polícia resgata homem que era torturado pelo 'tribunal do tráfico' na Baixada
Agentes souberam das agressões após a chegada de outra vítima dos criminosos gravemente ferida no Hospital Geral de Nova Iguaçu
Dado Dolabella apresenta medida cautelar contra a ex-namorada
Ator, acusado de agredir Marcela Tomaszewski, prestou depoimento na 14ª DP (Leblon), na Zona Sul
