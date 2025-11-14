Publicado 14/11/2025 00:00

A PF prendeu Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS, em nova fase de uma investigação que já vinha mapeando fraudes no órgão. O caso expõe um problema recorrente: a estrutura do INSS segue suscetível a esquemas que atravessam gestões e resistem ao tempo.

Pesquisa Quaest mostra que a maioria dos brasileiros prefere um presidente em 2026 fora do eixo Lula–Bolsonaro. O dado acende alerta nos dois campos: quando a polarização perde tração, abre-se espaço para quem ainda não está no tabuleiro principal.