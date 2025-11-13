Rio - O cabo do Exército Igor Costa Reis, de 23 anos, que estava desaparecido há uma semana, foi encontrado nesta quinta-feira (13) nas proximidades da Cinelândia, no Centro do Rio. Agentes do Segurança Presente o localizaram desorientado e o levaram para o 2º Regimento de Cavalaria de Guarda, na Vila Militar, na Baixada Fluminense.
fotogaleria
Ao DIA, o primo de Igor, Ronas da Silva Teixeira, informou que o militar passou por exames na unidade e que seu estado de saúde é estável. Ainda não há informações sobre o que teria ocorrido durante o período em que permaneceu desaparecido.
Igor saiu de casa, na Vila do Rosário, em Duque de Caxias, por volta das 5h20 do último dia 6, dizendo que iria para o Batalhão de Cavalaria, onde serve. No entanto, depois disso, não fez mais contato com a família.
Preocupados, os parentes iniciaram uma campanha nas redes sociais compartilhando fotos do cabo para ajudar nas buscas. O Disque Denúncia chegou a divulgar um cartaz pedindo informações sobre sua localização. A Polícia Civil também abriu um inquérito para investigar o desaparecimento.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.