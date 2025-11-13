MP relata ao STF lesões atípicas em operação que deixou 121 mortos - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 13/11/2025 15:24 | Atualizado 13/11/2025 15:45

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apontou que menos da metade dos policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil (Core) utilizou câmeras corporais na megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha, que deixou 121 mortos

Participaram da ação 128 agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), mas apenas 57 estavam com o equipamento. A informação foi repassada pelo coordenador da Core, delegado Fabrício Oliveira Pereira, em depoimento ao MP-RJ, na segunda-feira (10). Já dos 215 policiais da tropa de elite da PM, só 77 tinham câmeras, segundo o comandante do Bope, Marcelo Corbage.



Segundo os chefes das duas tropas, não havia baterias reservas para os equipamentos. Corbage afirmou que não esperava que a megaoperação durasse 12 horas, como ocorreu, mas sim entre 5h a 6h.



A transcrição da oitiva foi enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (12) , junto com outros documentos sobre a atuação do MP envolvendo a megaoperação.



De acordo com o delegado Fabrício Oliveira Pereira, a Core tem 100 câmeras disponíveis, mas houve um problema na liberação dos equipamentos, que deixou ao menos 32 indisponíveis.



"A gente teve 57 policiais com câmeras. Para 32, a própria empresa [responsável pelos equipamentos] disse que, no dia, estavam indisponíveis por um problema deles, da empresa", afirmou o coordenador.

O delegado também disse que, além do problema reconhecido pela empresa, outros policiais também relataram não terem conseguido retirar as câmeras.



"Os que não estavam utilizando câmeras, eles relataram que encontraram problemas para retirar. A empresa alega que apenas 32 estavam indisponibilizadas, mas a verdade é que houve um problema operacional", declarou Pereira. "Em determinado momento começou a dar problema. O policial tentava e não conseguia. Aí ficou naquilo, vai pro outro, não conseguia", acrescentou.



No depoimento, o coordenador da Core afirmou que problemas desse tipo já haviam ocorrido "pontualmente", mas não nessa intensidade. Pereira ressaltou, no entanto, que o efetivo da operação foi muito maior do que o normalmente empregado.

Pereira também relatou que não há confirmação de mortes causadas por membros da Core. Segundo ele, alguns agentes encontraram quatro corpos, mas não é possível afirmar que tenham sido os responsáveis pelas mortes.

