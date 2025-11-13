Semana na cidade carioca foi de sol, mas o clima muda a partir de sexta-feira (14) Érica Martin / Agência O Dia
Fim de semana no Rio será de muita chuva; confira a previsão
Termômetros caem e tempo na cidade deve ficar ruim até segunda-feira (17)
Menos da metade do grupo de elite da polícia do Rio usou câmeras em megaoperação, aponta MPRJ
Coordenador da Core e comandante do Bope afirmaram que não havia baterias reservas para os equipamentos
Delegado faz alerta à suspeita de mandar matar mulher em Sepetiba: 'Você corre risco de vida'
Robinson Gomes, responsável pelas investigações, diz que houve tentativa de linchamento contra Gabrielle Cristine
Acidente entre ônibus e moto deixa um ferido na Avenida Brasil
Trânsito ficou lento na pista central, sentido Centro, mas a via já foi liberada
Vídeo: Pitbull ataca crianças dentro de escola em Belford Roxo
Cão foi contido por policiais militares e recolhido pelo Corpo de Bombeiros
Veja como está a mandante do assassinato de jovem em Sepetiba após mudança de visual
Gabrielle Cristine Pinheiro Rosário, de 22 anos, continua foragida
