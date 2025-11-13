Semana na cidade carioca foi de sol, mas o clima muda a partir de sexta-feira (14) - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 13/11/2025 15:45 | Atualizado 13/11/2025 16:04

Rio - Depois de dias de calor, o carioca deve se preparar para um fim de semana de temperaturas mais amenas e pancadas de chuva. Segundo o Alerta Rio, a partir desta sexta-feira (14), há previsão de declínio nos termômetros e de chuva isolada na cidade.

Nesta sexta-feira (14), o dia começa com temperaturas estáveis, assim como as registradas ao longo da semana. A partir da tarde, porém, há tendência de queda nos termômetros, com o céu variando de parcialmente nublado a nublado e possibilidade de chuva isolada. As temperaturas devem variar entre 19°C e 29°C.

No sábado (15), feriado do Dia da Proclamação da República, o tempo fica mais fechado, com céu nublado e chuva fraca em pontos isolados durante a tarde e a noite. A máxima prevista é de 27°C, e a mínima, de 19°C.

A instabilidade aumenta no domingo (16) e há previsão de chuva a qualquer hora do dia. Os ventos ficam moderados e as temperaturas seguem estáveis, com mínima de 19°C e máxima de 26°C.

Já na segunda-feira (17), o tempo deve permanecer instável, com pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite. Os ventos variam de moderados a fortes, e as temperaturas ficam entre 20°C e 28°C.

