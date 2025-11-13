Ônibus da empresa Reginas envolvido no acidente - Divulgação / Centro de Operações Rio

Ônibus da empresa Reginas envolvido no acidenteDivulgação / Centro de Operações Rio

Publicado 13/11/2025 14:31

Rio - Um homem ficou ferido em um acidente envolvendo um ônibus da empresa Reginas e uma moto, na manhã desta quinta-feira (13), na pista central da Avenida Brasil, na altura da estação do BRT Vasco da Gama, sentido Centro.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel central foi acionado às 8h45. A vítima teve ferimentos moderados e foi levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

O trânsito apresentou lentidão, mas a pista foi liberada pela CET-Rio por volta das 10h.

A empresa de ônibus Reginas foi procurada pela reportagem de O DIA, mas até o momento não houve retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.