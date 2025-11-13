Dado Dolabella e a advogada Mara Damasceno - Divulgação

Dado Dolabella e a advogada Mara DamascenoDivulgação

Publicado 13/11/2025 18:20 | Atualizado 13/11/2025 18:48





A informação foi confirmada ao DIA pela advogada de Dado, Mara Damasceno, que explicou os motivos do pedido. "Na data de hoje, Dado Dolabella apresentou formalmente um pedido de medida cautelar de afastamento, para que sua ex-namorada seja proibida de qualquer forma de contato, incluindo ligações, mensagens de texto, mensagens por aplicativos ou qualquer tentativa de comunicação direta com ele", informou Mara por meio de nota.



Segundo a defesa, o pedido foi motivado por tentativas de contato de Marcela mesmo após as acusações terem sido tornadas públicas. "A legislação brasileira não prevê medida protetiva para homens, motivo pelo qual a defesa não pode requerer esse tipo de proteção", acrescentou a advogada.



Ainda conforme Mara Damasceno, o ator apresentou detalhes de sua versão dos fatos. "Ele esclareceu ponto a ponto cada uma das acusações divulgadas ao público", afirmou.



Troca de acusações



Desde o término do relacionamento, no último fim de semana, Dado tem divulgado conversas de WhatsApp com Marcela, que o acusa de agressão. O ator afirma, em vídeo publicado nas redes sociais, que a modelo inventou ter fugido para Mônaco, na Europa, com medo dele, e garante que ela o convidou para a viagem após uma ligação feita no dia 7 de novembro.



Em outro registro, o artista aparece ao lado da advogada e afirma ter provas contra a ex-namorada. "Oi, gente… Esse dia aqui foi um dos mais assustadores da minha vida. Um momento de desespero, vidro quebrado, sangue… Uma cena que eu nunca mais vou esquecer. Graças a Deus, o pior não aconteceu. Mas ver tudo isso sendo mostrado agora e a história real sendo distorcida é muito triste", disse.



Ele acrescentou: "Tenho tudo salvo: prints, mensagens, registros, porque aprendi, com dor, que a verdade precisa ser documentada. Se eu não tivesse feito isso, talvez hoje a história estivesse sendo contada de um jeito completamente diferente. Sigo acreditando em Deus, na Justiça e no poder da verdade. Não quero guerra com ninguém. Só quero que a verdade apareça e que cada um siga a vida com respeito e paz."



Marcela, de 28 anos, também se manifestou no Instagram. Em vídeo publicado nos Stories, ela aparece dentro de um carro enquanto Dado dirige e afirma que o ator a afastou "pelo pescoço" após levar um tapa.



A modelo compartilhou ainda um texto sobre gaslighting, forma de abuso psicológico em que o agressor manipula a vítima para fazê-la duvidar de sua própria percepção da realidade. "Ele distorce suas palavras. 'Eu nunca falei isso. Você entendeu errado.' Fazendo você questionar sua sanidade", dizia a publicação.



As investigações continuam em andamento.