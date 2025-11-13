Dado Dolabella rebate declaração da ex-namorada e nega acusações de agressão - Reprodução / Instagram

Dado Dolabella rebate declaração da ex-namorada e nega acusações de agressãoReprodução / Instagram

Publicado 13/11/2025 13:02

Rio - O ator Dado Dolabella compareceu à 14ª DP do Leblon, na Zona Sul do Rio, nesta quinta-feira (13), para prestar depoimento em meio às acusações de agressão feitas pela ex-namorada, Marcela Tomaszewnsky. A informação foi confirmada por Mara Damasceno, advogada do artista, que o acompanhou durante a visita à delegacia.

fotogaleria

Dado e Marcela se relacionaram por cerca de dois meses. No fim de outubro, Rafaela Clemente, amiga da modelo, publicou um vídeo nas redes sociais mostrando hematomas pelo corpo de Marcela, e afirmou que as marcas seriam resultado de agressões cometidas pelo ator. "Ela que me mandou as fotos e vídeos. Ela pede ajuda. E isso me afetou demais", escreveu Rafaela, acrescentando que vizinhos teriam ouvido a briga e acionado a polícia.No dia seguinte, Dado se pronunciou nas redes sociais, negando ter agredido a então namorada e classificando o episódio como "um momento isolado de uma discussão já superada".Em 7 de novembro, Marcela anunciou o término do relacionamento e, em entrevista ao Portal Leo Dias, afirmou que o ator "apenas a afastou pelo pescoço" após ter recebido um tapa. A modelo relatou ainda ter sido vítima de abuso psicológico durante o namoro.Poucos dias depois, Marcela contou que havia deixado o Brasil e viajado às pressas para Mônaco, alegando medo do ex-companheiro. Segundo ela, Dado teria passado a persegui-la, chegando a estacionar em frente à sua casa e exigir que ela gravasse um vídeo dizendo que havia o agredido. A modelo declarou que pretende alterar seu depoimento anterior, no qual negava as agressões, e solicitar medida protetiva ao retornar ao país.Dado Dolabella nega todas as acusações. Em vídeo publicado nas redes sociais ao lado da advogada Mara Damasceno, o ator afirmou que apresentará registros da relação com Marcela para "esclarecer o contexto" dos episódios relatados. "Diante de informações imprecisas, vou disponibilizar, com verdades e provas, trechos de registros que ajudam a esclarecer o contexto. Sem ataques, sem ofensas, apenas fatos verificáveis", escreveu.O artista diz que reagiu após ser agredido pela ex-namorada e que os áudios divulgados mostram esse cenário. A advogada reforçou que Marcela teria apresentado comportamentos agressivos em outras situações. Em sua publicação, Dado destacou o repúdio à violência e disse confiar na Justiça. "A verdade será demonstrada nos autos e aqui com responsabilidade."