Confusão assustou moradores na Barra da Tijuca - Reprodução

Confusão assustou moradores na Barra da TijucaReprodução

Publicado 13/11/2025 20:07

Rio - Uma confusão entre entregadores por aplicativo e agentes do Segurança Presente assustou moradores da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, no fim da tarde desta quinta-feira (13). Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir três tiros, além da gritaria e correria na Avenida das Américas.

Veja o vídeo

Confusão entre entregadores e agentes do Segurança Presente tem gritaria e tiros em frente ao Barra Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.



Reprodução / Redes sociais pic.twitter.com/oHRvnvLYWn — Jornal O Dia (@jornalodia) November 13, 2025

De acordo com a Secretaria de Estado de Governo (Segov), porém, os policiais foram acionados para reprimir o consumo de drogas na área reservada para entregadores em frente ao Barra Shopping. A pasta afirma que os agentes foram agredidos e reagiram para se defender.

Após a confusão, as equipes encaminharam dois homens para a delegacia da região. Não houve registro de feridos pelos disparos.