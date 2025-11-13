Vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Belford Roxo - Reprodução

Publicado 13/11/2025 18:35 | Atualizado 13/11/2025 18:57

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF) impediram a execução de um homem pelo "tribunal do tráfico" do Comando Vermelho (CV) na comunidade do Sapo, em Belford Roxo, no início da tarde desta quinta-feira (13). Uma segunda vítima foi encontrada morta pelos agentes em uma área de mata.

De acordo com a Polícia Civil, as equipes receberam a informação de uma mulher que deu entrada em estado grave no Hospital Geral de Nova Iguaçu por ter sido espancada por traficantes. Os policiais, então, descobriram que outros dois homens continuavam reféns dos bandidos e passariam pelo "tribunal do tráfico".

Os agentes elaboraram um plano de urgência e seguiram para a comunidade do Sapo, utilizada por bandidos do CV como base para ataques a criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP) que atuam comunidade Gogó do Bom Pastor. Na incursão, as equipes resgataram um homem que estava sendo torturado, mas outra vítima já havia morrido. O ferido foi encaminhado ao Hospital Municipal de Belford Roxo.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) ficará responsável por investigar a execução, enquanto a DRE-BF segue com a apuração sobre a guerra entre facções na região do Gogó do Bom Pastor. Ninguém foi preso na ação.