Vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Belford RoxoReprodução
Polícia resgata homem que era torturado pelo 'tribunal do tráfico' na Baixada
Agentes souberam das agressões após a chegada de outra vítima dos criminosos gravemente ferida no Hospital Geral de Nova Iguaçu
Dado Dolabella apresenta medida cautelar contra a ex-namorada
Ator, acusado de agredir Marcela Tomaszewski, prestou depoimento na 14ª DP (Leblon), na Zona Sul
Cabo do Exército desaparecido há uma semana é encontrado no Centro do Rio
Igor Costa Reis foi localizado por agentes do Segurança Presente e levado para a Vila Militar
PF prende homem que vendia conteúdo pornográfico de menores em grupo de mensagens
Detido disponibilizava um link com o material proibido apenas mediante pagamento
Ex-secretário auxiliou assessor de TH Joias detido com dinheiro de liderança do tráfico, aponta PF
Alessandro Carracena teria dado instruções a Luiz Eduardo Cunha Gonçalves, preso com R$ 175 mil que seriam de Celsinho da Vila Vintém
Fim de semana no Rio será de muita chuva; confira a previsão
Termômetros caem e tempo na cidade deve ficar ruim até segunda-feira (17)
