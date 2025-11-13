Ex-secretário Alessandro Carracena e o assessor de TH Joias, Luiz Eduardo Cunha - Reprodução

Ex-secretário Alessandro Carracena e o assessor de TH Joias, Luiz Eduardo CunhaReprodução

Publicado 13/11/2025 17:06

Rio - A investigação da Polícia Federal acerca do envolvimento de políticos e organizações criminosas apontou a proximidade entre o ex-secretário estadual de Defesa do Consumidor Alessandro Carracena, o ex-deputado Thiego Raimundo de Oliveira Santos, o TH Joias, e as principais facções do Rio. Em uma das situações analisadas pelos investigadores, o assessor do ex-parlamentar, Luiz Eduardo Cunha Gonçalves, conhecido como Dudu, recorre a Carracena ao ser detido com dinheiro em espécie que seria entregue ao traficante Celso Luiz Rodrigues, o Celsinho da Vila Vintém, fundador da Amigos dos Amigos (ADA).

O caso aconteceu em abril de 2024, na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, quando Dudu foi encaminhado à 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) para prestar esclarecimentos sobre os R$ 175 mil em espécie que ele carregava em seu carro. As investigações apontam que, antes de ser detido, o ex-assessor parlamentar havia se encontrado com um criminoso da ADA na comunidade da Vila Vintém. A Polícia Federal apurou que, no mesmo dia, Luiz Eduardo ligou para Alessandro Carracena, sócio-fundador de um escritório de advocacia, para perguntar se poderia alegar que havia recebido o dinheiro do TH Joias para fins de campanha.

O ex-secretário, no entanto, aconselhou que não seria uma boa justificativa e sugeriu que Dudu elaborasse outro fundamento para defesa com a ajuda do deputado estadual. Dois dias depois, o ex-assessor parlamentar enviou para Carracena um contrato de compra e venda de um carro, buscando orientação. Segundo a PF, o político opinou sobre o documento, explicou correções que precisariam ser feitas - como a inclusão do valor para abatimento de despesas - e instruiu o comparsa a imprimir o contrato.

Por fim, Luiz Eduardo alegou para a Polícia Civil que o dinheiro era referente à venda de um carro para o sócio de uma empresa especializada na venda de produtos e equipamentos para consultórios odontológicos. A versão foi corroborada por um empresário em depoimento.

Ainda durante a conversa, o ex-assessor expressou preocupação pela restituição do dinheiro apreendido, afirmando que precisaria pagar o "velho". As investigações da PF indicam que esse destinatário da quantia é Celsinho da Vila Vintém. Carracena chega a aconselhar que TH Joias conversasse com a liderança da ADA para "acertar as coisas", pois "não era bom ficar mal com um sujeito desse tipo".

O DIA não obteve contato com a defesa dos indiciados até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

Operação Zargun