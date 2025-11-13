Prisão fazia parte da 'Operação Forbidden' da Polícia Federal - Divulgação

Publicado 13/11/2025 17:27 | Atualizado 13/11/2025 19:01

Rio - Um homem foi preso, nesta quinta-feira (13), em Del Castilho, na Zona Norte, suspeito de compartilhar e vender materiais pornográficos de menores em grupos de mensagens. A prisão foi realizada por policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DeleCiber) durante a Operação Forbidden, deflagrada para reprimir este tipo de crime.

De acordo com a PF, o suspeito administrava um grupo em um aplicativo de mensagens usado para comercializar imagens e vídeos ilegais. Ele era responsável por determinar as regras do grupo e fornecer os links de acesso ao conteúdo mediante pagamento.

Durante a ação, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro. Um laptop e dois celulares foram apreendidos e encaminhados para perícia.

O homem vai responder pelos crimes de armazenamento, compartilhamento e comercialização de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil.