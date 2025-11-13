BR-101 foi fechada nos dois sentidos, do Km 309 ao 304 - Reprodução/Redes Sociais

BR-101 foi fechada nos dois sentidos, do Km 309 ao 304Reprodução/Redes Sociais

Publicado 13/11/2025 09:51

Rio - Um intenso tiroteio deixou um morador baleado, nesta quinta-feira (13), em uma operação no Complexo do Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O confronto chegou a interditar a Rodovia Niterói-Manilha, a BR-101, por cerca de uma hora, durante a manhã. A ação na região deixou quatro presos, além de armas e drogas apreendidas.

Desde o início da manhã, moradores relataram trocas de tiros na região. Em um vídeo gravado de dentro de um estabelecimento da comunidade, é possível ouvir os disparos. Confira abaixo. Em um confronto, o serralheiro João Anselmo da Silva Filho, de 53 anos, acabou baleado, em Santa Luzia. Segundo relatos, a vítima estava em uma padaria com a mulher grávida e foi socorrida por parentes e pessoas que estavam no local.

O morador deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, às 8h30, foi atendido no Centro de Trauma e, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), já recebeu alta. A operação do 7º BPM (São Gonçalo) tinha o objetivo de reprimir a atuação do Comando Vermelho, que controla o Jardim Catarina e é responsável por roubos de carga e de veículos no município, e remover barricadas.

Os policiais militares também deram apoio à Secretaria de Meio Ambiente e Transporte de São Gonçalo, que realizou uma fiscalização de crime ambiental na região. A PM prendeu quatro suspeitos de integrarem o crime organizado local e apreendeu três pistolas e drogas. O intenso tiroteio chegou a interditar a BR-101 nos dois sentidos, do Km 309 ao 304. Um vídeo publicado pelo deputado estadual Guilherme Delaroli (PL) mostrou centenas de veículos parados na via. Confira abaixo. A rodovia foi liberada às 9h50.

Por conta da operação, as Escolas Municipais Prefeito Nicanor Ferreira Nunes, Irene Barbosa Ornellas, Professora Aida Vieira de Souza, Santa Luiza, o CIEP 051 Municipalizado Anita Garibaldi e a Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Augusto de Freitas Lessa, no Jardim Catarina, não estão funcionando. A Secretaria Municipal de Saúde e a Defesa Civil informaram que todas as Unidades de Saúde da Família de Santa Luzia, Jardim Catarina, Itaúna e Luiz Caçador estão fechadas.

O Jardim Catarina já havia sido alvo de outras duas operações ao longo da semana. Na segunda-feira (10), a PM prendeu dois suspeitos e um terceiro acabou morrendo em confronto. Na ocasião, dois fuzis calibre .50 e 5.56mm e drogas foram apreendidas. Já na quarta-feira (12), dois criminosos foram presos e as equipes fizeram a apreensão de uma pistola, munições e seis radiotransmissores.