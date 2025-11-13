Fiscais interditam local foi interditado na Zona Norte - Divulgação Seop

Fiscais interditam local foi interditado na Zona NorteDivulgação Seop

Publicado 13/11/2025 09:03

Rio - Um bar na Rua General Magalhães Barata, no Jardim América, Zona Norte do Rio, foi autuado após fiscais da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio) terem apreendido 160 litros de cachaça sem rótulo, nesta quarta-feira (12).

O material não tinha qualquer indicação de origem ou registro no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). No mesmo local, os agentes encontraram salame e manteiga sem autorização para comercialização.



Na mesma operação, um outro estabelecimento da região, que vendia kits de churrasco montados no próprio espaço, também foi autuado por falta de higiene e estrutura precária. O ponto acabou sendo interditado.



Segundo o Ivisa-Rio, desde o início de outubro, mais de mil estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas já foram inspecionados na cidade. As operações seguem acontecendo com o apoio da Seop.