Carlos Henrique Martins Cotrin, ex-cabo do exército, preso na operação contra fábrica de armas - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Carlos Henrique Martins Cotrin, ex-cabo do exército, preso na operação contra fábrica de armasReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 13/11/2025 11:21

Rio - O ex-cabo do Exército, Carlos Henrique Martins Cotrin, que já serviu no Haiti, foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (13), durante uma operação da Polícia Civil contra um esquema de fabricação e comércio de armas e munições no Rio e no Paraná. Segundo investigações, ele é dono de um dos pontos de produção localizado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

fotogaleria



De acordo com o delegado Luiz Otávio Franco, da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), a empresa produzia fuzis para vendas na internet por R$50 a R$ 60 mil.



Ainda em ação, uma outra fábrica também foi descoberta e mais cinco suspeitos foram presos. Além disso, os agentes também apreenderam um lança-rojão, um fuzil, pistolas e munições.



"É uma operação que investiga comércio e fabrica ilegal de arma. Tivemos farta quantidade de arma apreendida, pistolas, fuzis, um lança-rojão. Na primeira fase foi preso um indivíduo em Nova Iguaçu em uma fábrica de armas, hoje estouramos outras duas fábricas. Nós tivemos também um apoio da Polícia Civil do Paraná, e lá tivemos um preso por vender armas na internet", explicou o delegado.



Investigações apontam que parte das armas produzidas ou adquiridas irregularmente era distribuída a terceiros sem qualquer controle legal ou registro.



"Um alvo do Paraná vendia peças e insumos de munição para o pessoal daqui do Rio. Não é uma produção de larga escala, mas são armas fantasmas, sem números de série, o que dificulta o rastreio. Eles vendiam essas armas para qualquer pessoa, como traficantes e milicianos", contou Franco.



As apurações tiveram início a partir da análise técnica de dados extraídos de dispositivos eletrônicos apreendidos em fase anterior da operação, submetidos à perícia digital.



No decorrer do inquérito, foi possível identificar relações estáveis de colaboração entre fabricantes, intermediários e compradores, que atuavam na produção de munições de calibres diversos e na comercialização de fuzis e metralhadoras de fabricação artesanal. As mensagens interceptadas e os registros financeiros evidenciam lucros elevados (entre 100% e 150%), bem como o uso de transportadoras privadas para o envio clandestino de armamentos, com orientações expressas sobre dissimulação do conteúdo e ocultação da identidade do remetente. De acordo com o delegado Luiz Otávio Franco, da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), a empresa produzia fuzis para vendas na internet por R$50 a R$ 60 mil.Ainda em ação, uma outra fábrica também foi descoberta e mais cinco suspeitos foram presos. Além disso, os agentes também apreenderam um lança-rojão, um fuzil, pistolas e munições."É uma operação que investiga comércio e fabrica ilegal de arma. Tivemos farta quantidade de arma apreendida, pistolas, fuzis, um lança-rojão. Na primeira fase foi preso um indivíduo em Nova Iguaçu em uma fábrica de armas, hoje estouramos outras duas fábricas. Nós tivemos também um apoio da Polícia Civil do Paraná, e lá tivemos um preso por vender armas na internet", explicou o delegado.Investigações apontam que parte das armas produzidas ou adquiridas irregularmente era distribuída a terceiros sem qualquer controle legal ou registro."Um alvo do Paraná vendia peças e insumos de munição para o pessoal daqui do Rio. Não é uma produção de larga escala, mas são armas fantasmas, sem números de série, o que dificulta o rastreio. Eles vendiam essas armas para qualquer pessoa, como traficantes e milicianos", contou Franco.As apurações tiveram início a partir da análise técnica de dados extraídos de dispositivos eletrônicos apreendidos em fase anterior da operação, submetidos à perícia digital.No decorrer do inquérito, foi possível identificar relações estáveis de colaboração entre fabricantes, intermediários e compradores, que atuavam na produção de munições de calibres diversos e na comercialização de fuzis e metralhadoras de fabricação artesanal. As mensagens interceptadas e os registros financeiros evidenciam lucros elevados (entre 100% e 150%), bem como o uso de transportadoras privadas para o envio clandestino de armamentos, com orientações expressas sobre dissimulação do conteúdo e ocultação da identidade do remetente.

De acordo com o Comando Militar do Leste (CML), Carlos Henrique serviu ao Exército no ano de 2004, tendo sido licenciado em 2013, "não pertencendo mais, portanto, aos quadros da Força".

A reportagem ainda não localizou a defesa do ex-militar. O espaço está aberto para eventuais manifestações.