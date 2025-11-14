Policiais Civis e Militares foram acionados após troca de tiros em Guadalupe - Reprodução / TV Globo

Policiais Civis e Militares foram acionados após troca de tiros em Guadalupe Reprodução / TV Globo

Publicado 14/11/2025 11:04

Rio - Uma troca de tiros em Guadalupe, na Zona Norte, deixou seis pessoas mortas na noite desta quinta-feira (13). O caso aconteceu em um imóvel no número 976 da Rua Menezes Brum, onde funciona uma locadora de equipamentos de áudio e um estúdio de ensaio e gravação.

Das seis vítimas, cinco já foram identificadas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que apura o caso. São elas: Matheus Gomes da Silva Andrade, Moisés Custodio da Silva, Yuri de Andrade Reis, Caio José Ballerini de Oliveira Lopes e Kayky Roberto Lino dos Santos. Houve ainda um sétimo baleado, encaminhado com ferimentos a uma unidade de saúde. O atual quadro de saúde dele é desconhecido.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) receberam chamado para verificar relatos de disparos na região. Ao chegarem ao local, encontraram os corpos já sem vida e isolaram a área para a perícia.

Segundo uma testemunha que não quis ser identificada, um grupo de traficantes do Comando Vermelho (CV) estava realizando uma celebração no local, quando criminosos da facção rival Terceiro Comando Puro (TCP) invadiram o espaço e abriram fogo.

A DHC periciou o local e segue com as investigações para identificar e responsabilizar os envolvidos no crime.