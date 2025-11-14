Carros dos bandidos colidiu com poste durante a perseguição e dois ficaram feridos - Reprodução/TV Globo

Publicado 14/11/2025 10:03

Rio - Uma perseguição deixou um suspeito morto e outros dois feridos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (14), quando criminosos assaltaram uma farmácia e trocaram tiros com policiais militares. O veículo usado pelos bandidos na fuga acabou colidindo com um poste.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 20º BPM (Nova Iguaçu) foi alertada pela população sobre um assalto que estava acontecendo em uma farmácia, no Centro de Nova Iguaçu. Com a chegada dos PMs ao estabelecimento, os criminosos fugiram e houve troca de tiros. Um dos bandidos acabou baleado e morreu no local.

Durante a perseguição, o veículo usado pelos bandidos colidiu com um poste e os militares socorreram dois suspeitos feridos para um hospital da região. Um deles confessou participação em diversos roubos à farmácias. Com o grupo, foram apreendidos cerca de R$ 100 mil em cosméticos, uma pistola falsa, seis munições, um carregador e um facão, além do carro.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e as diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.