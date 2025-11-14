Evento no Museu acontece neste fim de semana - Divulgação / Museu da República

Evento no Museu acontece neste fim de semanaDivulgação / Museu da República

Publicado 14/11/2025 10:49

Rio - O Museu da República comemora seus 65 anos com uma programação especial e totalmente gratuita neste fim de semana, nos jardins do Palácio do Catete, na Zona Sul. As atividades acontecem neste sábado (15) e domingo (16), das 10h às 18h, reunindo música, dança, encontros culturais e visitas mediadas ao acervo histórico da instituição.

No sábado, a programação começa às 10h, com a abertura oficial. Às 11h, o público será recebido pelo Coral do Museu da República, seguido do bate-papo sobre Literatura Negra, ao meio-dia. Durante a tarde, haverá discotecagem, aula de passinho, apresentação de samba com Paulinha Diniz e, das 16h às 18h, uma roda de samba fecha o dia. As visitas mediadas ao Palácio acontecerão às 12h, 13h e 15h.

No domingo, as atividades começam novamente às 10h com o início do evento. Em seguida, o DJ assume o palco, antes de mais uma edição do encontro sobre Literatura Negra, ao meio-dia. A tarde será dedicada às danças populares, com aula de dança junina às 13h e um aulão de forró às 14h. O encerramento, das 15h às 18h, fica por conta do Forró Pé de Serra, comandado pela cantora Flávia Baião.



A programação é diversificada e para todas as idades. O endereço é Rua do Catete, 153.

Erguido entre 1858 e 1867 pelo Barão de Nova Friburgo, o Palácio do Catete foi residência oficial de presidentes da República por mais de seis décadas e cenário de decisões fundamentais para o país. Desde 1960, abriga o Museu da República e integra o conjunto de patrimônios históricos mais representativos do Rio.