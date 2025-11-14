Viatura colidiu com canteiro na Avenida Nelson Cardoso - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 14/11/2025 10:30

Rio - Uma viatura da Polícia Militar colidiu com um canteiro, nesta sexta-feira (14), durante uma tentativa de abordagem. O caso aconteceu quando os agentes trafegavam por uma via da Taquara, na Zona Sudoeste. A dupla que estava no veículo sofreu ferimentos leves e precisou ser encaminhada a uma unidade de saúde da região.

Segundo relatos, os policiais tentavam alcançar dois suspeitos em uma motocicleta. De acordo com a PM, a colisão da viatura com o canteiro aconteceu na Avenida Nelson Cardoso e os militares, que tiveram escoriações, foram encaminhados para atendimento no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Sudoeste.

Ainda não há informações sobre os PMs já terem recebido alta médica da unidade. A corporação informou que peritos do Centro de Criminalística da Polícia Militar (CCRIM) estiveram no local onde a batida ocorreu e realizaram os procedimentos periciais.