Os vidros do mercado ficaram com diversas marcas de tiros - Rede Social

Publicado 14/11/2025 11:50

Rio - A unidade do Supermarket localizada na Rua Comandante Ari Parreiras, no bairro Porto Velho, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, foi atacada a tiros na madrugada desta sexta-feira (14). Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver as marcas de disparos na vidraçaria do estabelecimento.



Durante os disparos, a loja estava fechada e ninguém se feriu. Pela manhã, funcionários realizaram a limpeza do local. O funcionamento ocorre normalmente desde então.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionadas para checar o caso. No local, os agentes encontraram a vidraça do estabelecimento quebrada, aparentemente por perfurações de disparos.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação está em andamento na 73ª DP (Neves). Equipes analisam as imagens das câmeras de segurança e realizam outras diligências para identificar os responsáveis pelo crime.

Em nota, o Supermarket informou que aguarda a conclusão das investigações policiais para a devida apuração dos fatos.



"As forças de segurança estão atuando no local, e nossa empresa colabora integralmente com as autoridades para garantir a investigação e a responsabilização dos envolvidos. Informamos que o registro da ocorrência já foi realizado e que a loja encontrava-se fechada no momento do incidente, não havendo ferido. Reafirmamos nosso compromisso com a transparência e a segurança, e manteremos todos informados assim que houver novas informações concretas", disse em comunicado.