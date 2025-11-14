Jhonny Nascimento, vulgo 'Peixe', foi preso na Operação Torniquete - Reprodução

Jhonny Nascimento, vulgo 'Peixe', foi preso na Operação TorniqueteReprodução

Publicado 14/11/2025 13:36

Rio - A Polícia Civil prendeu um homem apontado como o principal responsável pelos roubos de veículos em Jacarepaguá, Zona Sudoeste. Identificado como Jonny Antonio Nascimento Neves, vulgo Peixe, ele foi capturado na Taquara nesta quinta-feira (13) durante nova fase da Operação Torniquete, conduzida por agentes da 41ª DP (Tanque). Na ação, o comparsa Caio Alves de Souza morreu após troca de tiros com os agentes.

Os policiais localizaram a dupla em uma motocicleta após trabalho de inteligência e monitoramento. De acordo com a Civil, eles se preparavam para cometer mais um roubo quando atacaram os agentes, dando início ao confronto. O homem que estava na garupa, armado com uma pistola, foi atingido, socorrido, mas não resistiu.

Contra Jonny, havia um mandado de prisão preventiva por tentativa de assalto anterior na região. Ele também foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, receptação e roubo. O criminoso é investigado em diversos procedimentos envolvendo roubos de veículos e costumava ostentar a rotina criminosa nas redes sociais. Após a megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão, chegou a publicar mensagens de apoio à facção.



Ainda conforme a Civil, Jonny é filho de uma das lideranças do Comando Vermelho na Cidade de Deus, Luciano da Silva Teixeira, o "Sardinha", e seguia os passos do pai dentro da facção. Ele atuava como gerente do esquema de roubo de veículos, recebendo carros roubados para abastecer a “caixinha” do grupo criminoso. A área de atuação incluía principalmente Jacarepaguá e a Barra da Tijuca.

Em outubro, “Sardinha” foi alvo de uma operação da Polícia Civil. Segundo as investigações ele estava foragido após receber o benefício da saidinha, e teria ordenado o sequestro e o incêndio de vários ônibus para tentar impedir a entrada dos agentes na comunidade e evitar a própria captura.













