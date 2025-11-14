A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas realizou a prisão de Alessandro da Silva Cristiano - Érica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 14/11/2025 13:52

Rio - A Polícia Civil prendeu um agiota que atuava em Cordovil, na Zona Norte. Segundo a corporação, Alessandro da Silva Cristiano, conhecido como 'Boca', extorquiu centenas de vítimas com empréstimos abusivos, cobranças ilegais e ameaças de morte. Ele foi preso dentro de casa, nesta quinta-feira (13).

Ainda de acordo com a Civil, as investigações tiveram início quando uma das vítimas procurou a delegacia e relatou que havia feito um empréstimo de R$ 10 mil e que foi obrigada a pagar juros de 30% ao mês. Mesmo após pagar R$ 12 mil ao longo de seis meses, o criminoso continuava exigindo mais R$ 20 mil para quitar a dívida da vítima e enviava mensagens com ameaças de morte para garantir os pagamentos.

Durante as ações, os agentes identificaram outras pessoas que também foram submetidas ao mesmo padrão de extorsão, agressividade e terror psicológico.

Com base nas provas reunidas, a equipe policial da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) pediu à Justiça a prisão preventiva de Cristiano. Na casa dele, foram apreendidos documentos com anotações de dívidas, dinheiro, celulares e uma máquina de cartão, evidências que estruturavam o esquema criminoso.

Nos materiais analisados, os agentes identificaram áudios e imagens que mostravam o agiota enviando mensagens de ameaça às vítimas com o objetivo de forçar o pagamento das extorsões.

De acordo com os policiais, o preso já possuía uma extensa ficha criminal, com anotações por ameaça, extorsão e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.