Duas faixas da Estrada do Galeão foram interditadasReprodução / Centro de Operações do Rio

Publicado 15/11/2025 09:08

Rio - Um motociclista morreu carbonizado após colidir com um ônibus na Estrada do Galeão, sentido Cacuia, próximo à Universidade Estácio de Sá, Zona Norte, na noite desta sexta-feira (14). Segundo o Corpo de Bombeiros, a moto explodiu ao bater na condução, que também pegou fogo. Não houve outros feridos.



Militares do quartel da Ilha do Fundão foram acionados às 22h40 e, ao chegarem no local da ocorrência, a vítima já se encontrava carbonizada, o que acabou impossibilitando a identificação. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O Centro de Operações do Rio informou que duas faixas da Estrada do Galeão, na altura da Avenida Vinte de Janeiro, precisaram ser interditadas após o acidente. A via foi liberada na madrugada deste sábado (15).



A Polícia Civil também esteve no local, onde realizou a perícia.