Assaltante caiu no chão ao ser baleado em IrajáReprodução

Publicado 15/11/2025 18:07

Rio - Um bandido foi baleado durante uma tentativa de assalto a um estabelecimento comercial em Irajá, na Zona Norte, na noite desta sexta-feira (14). Um policial militar percebeu a movimentação dos suspeitos e atirou contra eles, acertando um dos assaltantes.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os dois bandidos correndo pela rua enquanto são alvos de disparos. Um deles cai no chão e fica com dificuldades para levantar. Após mais tiros, ele deita no chão.

Agentes do 41º BPM (Irajá) foram acionados e apreenderam um bloqueador de sinal de GPS com o bandido ferido, encaminhado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Os militares registraram o caso na 27ª DP (Vicente de Carvalho).