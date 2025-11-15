Traje utilizado por Luciene Santinha no evento na quadra da Portela - Reprodução

Publicado 15/11/2025 18:28

Rio - A passista Luciene Santtinha, musa da Grande Rio, publicou nas redes sociais que um motorista de aplicativo se recusou a levá-la e cancelou a corrida por causa da roupa que ela estava usando. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (15), depois que a dançarina participou de um evento na escola de samba na quadra da Portela, em Oswaldo Cruz, na Zona Norte, com a vestimenta brilhante típica de passista.

"O [motorista da] Uber olhou na minha cara e falou: 'você não entra no meu carro. Não vou te levar vestida desse jeito. Vou cancelar'. Não me envergonho de ser uma mulher sambista, não me envergonho de me vestir assim. É a forma como eu ganho meu dinheiro. Minha roupa não é um convite para ninguém. Também não vou chorar ou me entristecer, porque o preconceito vem dele, não de nós", desabafou Luciene.

Luciene publicou nas redes sociais um vídeo do motorista indo embora após confirmar que cancelaria a viagem. Por meio de nota, a Uber informou que não tolera qualquer forma de discriminação e encoraja que as vítimas denunciem os casos tanto pelo aplicativo quanto às autoridades, além de se colocar à disposição para colaborar com as investigações.

"A plataforma reafirma seu compromisso de promover o respeito, igualdade e inclusão para todas as pessoas que utilizam o aplicativo. Conforme explicitado no Código da Comunidade, casos comprovados de motoristas que adotem conduta discriminatória podem levar à perda de acesso à plataforma", comunicou a empresa.