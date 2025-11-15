Prisão foi realizada por agentes da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) - Érica Martin / Arquivo O Dia

Prisão foi realizada por agentes da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat)Érica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 15/11/2025 17:10

Agentes da Delegacia de Atendimento ao Turismo (Deat) prenderam, neste sábado (15), uma mulher suspeita de usar um documento falso em Copacabana, na Zona Sul. A abordagem ocorreu na Rua Duvivier, durante uma ação voltada ao combate de golpes contra estrangeiros.

Segundo a Polícia Civil, a mulher conversava com turistas espanhóis quando foi abordada. Ao apresentar a identidade, os policiais perceberam que a foto no documento não seguia o padrão oficial. Após consulta ao sistema, foi confirmado que a imagem pertencia a outra pessoa.

A suspeita foi autuada em flagrante. Ela possui quatro anotações criminais por roubo e extorsão e também responde por um caso de Boa Noite Cinderela envolvendo um turista belga, registrado em julho de 2025.