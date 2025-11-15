Prefeitura do Rio instalará placas da laje da passarela do acesso - Divulgação / Lamsa

Prefeitura do Rio instalará placas da laje da passarela do acessoDivulgação / Lamsa

Publicado 15/11/2025 18:58

Rio - A alça de acesso 6 da Linha Amarela, na altura do bairro Higienópolis, na Zona Norte do Rio, ficará interditada no sentido Fundão entre os dias 17, 18 e 19 de novembro, das 22h às 4h, para manutenção. Como alternativa, o motorista poderá acessar a saída 7, na Avenida dos Democráticos, e retornar no sentido Barra da Linha Amarela.

De acordo com a Lamsa, concessionária responsável pela via, a Prefeitura do Rio realizará o serviço de instalação das placas da laje da passarela do acesso. A Linha Amarela ficará com placas de sinalização em diversos trechos, além de operadores da Lamsa na pista para orientação.

O acesso 6 será liberado assim que o serviço for finalizado e, até lá, a Lamsa mantém a sinalização da via com as orientações sobre o percurso alternativo aos usuários.