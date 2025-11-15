Rio - Um policial militar foi baleado no ombro durante uma tentativa de assalto no bairro de Tribobó, em São Gonçalo, Região Metropolitana, na madrugada deste sábado (15).
De acordo com a Polícia Militar, o agente deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres, também em São Gonçalo. Ele está estável e não corre risco de morte.
Ainda de acordo com a corporação, o militar é integrante do 12º BPM (Niterói) e estava de folga na hora do crime.
Morte de PM durante madrugada
A madrugada deste sábado (15) também foi marcada por outro episódio de violência contra policiais no estado. O tenente da Polícia Militar, Jonathan Fonseca, de 34 anos, morreu durante um confronto com criminosos na comunidade Beira Rio, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste.
A corporação informou que o agente ficou ferido durante uma abordagem policial e chegou a ser socorrido com vida para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu aos ferimentos.