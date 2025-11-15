Vídeo que circula nas redes sociais mostra pai agredindo a própria filha, de 10 anos, em uma praça públicaReprodução / Redes sociais
Pai é preso por espancar própria filha de 10 anos em praça pública, na Zona Norte
Agressão foi denunciada pela mãe e registrada em vídeo que circula nas redes sociais
Bandido bom é bandido solto? Ou não?
A sociedade não quer saber se a lei que endurecerá o jogo contra o crime organizado é do governo ou da oposição. O que ela quer é mais rigor contra os criminosos
Governador da Califórnia e vice-prefeito do Rio se reúnem para discutir clima e meio-ambiente
Gavin Newsom visitou a capital fluminense após participar da COP30, no Pará
Ciclistas aprovam faixa exclusiva que liga Praça Mauá ao Leblon
Teste temporário realizado pela CET-Rio foi aprovado pelos usuários
Trecho da Linha Amarela será interditado para manutenção
Circulação será interrompida entre os dias 17, 18 e 19 de novembro na altura de Higienópolis, no sentido Fundão
Musa da Grande Rio expõe motorista de aplicativo que lhe recusou corrida por causa da roupa
Luciene Santtinha havia participado de um evento na quadra da Portela antes da confusão
Vídeo: bandido é baleado por policial à paisana na Zona Norte
Assaltante tentou fugir, mas foi atingido e caiu no chão
