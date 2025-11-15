Vídeo que circula nas redes sociais mostra pai agredindo a própria filha, de 10 anos, em uma praça pública - Reprodução / Redes sociais

Vídeo que circula nas redes sociais mostra pai agredindo a própria filha, de 10 anos, em uma praça públicaReprodução / Redes sociais

Publicado 15/11/2025 13:12

Rio - Um homem foi preso em flagrante por agredir violentamente a própria filha, de 10 anos, em uma praça pública, em Coelho Neto, na Zona Norte. Agentes da 40ª DP (Honório Gurgel) capturaram o pai nesta quinta-feira (13).

Segundo a Polícia Civil, a agressão foi registrada em um vídeo que circulou nas redes sociais, que mostra o pai da criança cometendo a violência. Além disso, a mãe da menina denunciou as agressões na delegacia.

Diante das evidências, a equipe realizou as buscas e capturou o homem em sua residência, no mesmo bairro em que ocorreu o crime, na companhia da menor.

De acordo com o delegado Roberto de Souza Cardoso, da 40ª DP (Honório Gurgel), a criança será submetida ao exame de corpo e delito. Ele informou ainda que o detido já possui um antecedente criminal por agressão a ex-esposa, mãe da menina, motivo pelo qual há uma medida protetiva em favor dela. Atualmente, a menor morava com o pai e a avó.

Na delegacia, o responsável confessou o crime, não demonstrando qualquer arrependimento. Ele foi autuado por submeter a filha a vexame ou a constrangimento e por maus-tratos conforme a Lei Henry Borel, que estabelece medidas mais rigorosas para crimes violentos contra crianças e adolescentes.