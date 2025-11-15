Gavin Newsom e Eduardo Cavaliere se reuniram no Palácio da Cidade - Divulgação

Publicado 15/11/2025 21:42

Rio - O vice-prefeito Eduardo Cavaliere recebeu, na tarde deste sábado (15), a visita do governador da Califórnia, Gavin Newsom, no Palácio da Cidade, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. No encontro, foram abordadas questões de tecnologia, clima e meio ambiente, especialmente o projeto Rio AI City, o polo de data centers que será movido a energia limpa na Zona Sudoeste da cidade.

Newsom, do partido Democrata, governa desde 2019 o estado mais populoso e rico dos Estados Unidos. Ele chegou ao Rio após participar de conferências da COP30, em Belém, no Pará. Em sua passagem pelo Brasil, o americano apresentou o ecossistema de tecnologia verde da Califórnia, que possui mais de cinco vezes mais empregos em energia renovável do que em combustíveis fósseis.

Newsom integra a iniciativa America Is All In, coalizão de atores não federais criada para manter e ampliar a ação climática americana, defendendo o protagonismo de cidades e estados. A organização esteve presente no Fórum de Líderes Locais da COP30, realizado de 3 a 5 de novembro no MAM-Rio.