Ciclofaixa ligou o Leblon à Praça MauáDivulgação / CET-Rio

Publicado 15/11/2025 19:44

Rio - A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio) realizou, neste sábado (15), um teste de uma faixa exclusiva para ciclistas ligando a Praça Mauá, no Centro, ao Leblon, na Zona Sul, passando pela orla. Apesar de surpresos, os usuários da ciclofaixa elogiaram a alternativa.

"Essa iniciativa da prefeitura é realmente louvável, porque traz todo o conforto e segurança para o ciclista. Espero que esse evento seja permanente e extensivo a outras vias da cidade, onde o número de ciclistas é cada vez maior", destacou José Henrique Sevilhano.

O teste aconteceu das 8h às 16h, com um percurso total de 17 Km, incluindo as ciclovias já existentes, e 90 pontos de atuação de agentes de tráfego. A ciclofaixa ocupou uma faixa da pista de veículos, junto ao canteiro central, em toda a extensão das orlas do Leblon, Ipanema e Copacabana, além da Rua Francisco Otaviano. A medida tem o objetivo de ampliar a capacidade, proporcionando mais conforto e segurança aos ciclistas. O estacionamento foi proibido na área de lazer da orla de Ipanema e do Leblon.

O paratleta Edson Rocha é cadeirante e utiliza a "handbike", uma bicicleta adaptada para mãos. Ele foi convidado para fazer o teste na orla e também aprovou.

"Eu acho que tem tudo para dar certo essa nova área para os ciclistas, pois nós teremos mais segurança, mais liberdade e mais autonomia para fazer o passeio, o esporte, sem ter nenhum conflito com outras pessoas que estão no calçadão ou que estão na ciclovia, ou que estão na pista, correndo e se divertindo. Espero que esse projeto seja para todo ano, para manter a segurança de todos aqui no Rio de Janeiro", comentou.

Fundador da Comissão de Segurança no Ciclismo do Rio de Janeiro, Raphael Pazos acompanhou a operação teste e elogiou a iniciativa. "Hoje a bicicleta está no dia a dia da população brasileira. As pessoas usam a bicicleta para transporte, lazer, esporte, turismo e principalmente para o trabalho. Isso é muito positivo que a Prefeitura do Rio aumente o espaço para as bicicletas e para os pedestres, garantindo um pouco mais de ordenamento além de facilitar a mobilidade das pessoas", destacou.

A operação proporcionou um circuito para ciclistas até a Praça Mauá, no Centro, por meio de ciclofaixa também criada na interligação do Aterro do Flamengo com a Avenida Rio Branco, pela passarela do Museu de Arte Moderna (MAM). Além disso, houve uma extensão a partir da altura da Rua Nilo Peçanha até a Praça Mauá, cruzando a Avenida Presidente Vargas.

O percurso incluiu os trechos onde já existem ciclovias, como o Aterro do Flamengo, Enseada de Botafogo e as avenidas Princesa Isabel, Lauro Sodré, Venceslau Brás e Pasteur.

O presidente da CET-Rio, Luiz Eduardo Oliveira, disse que a ciclovia existente apresenta alta utilização aos domingos e feriados e houve bastante adesão por parte dos ciclistas. "A fase experimental transcorreu de forma positiva e segura. Realizamos diversas observações e coleta de dados, e com base nesses resultados planejaremos um programa mais abrangente para as próximas etapas", explicou.