Visitantes foram as compras nos jardins do Palácio do CateteÉrica Martin/Agência O DIA

Publicado 15/11/2025 14:52

Rio - No Dia da Proclamação da República, neste sábado (15), cariocas aproveitaram os eventos gratuitos na cidade, como o aniversário de 65 anos do Museu da República, no Palácio do Catete, na Zona Sul, e o evento Viva Centro, na Praça XV. As programações incluem feirinhas, música, dança, visitas guiadas, oficinas, palestras e rodas de samba.

No Museu da República, por exemplo, famílias, estudantes e professores aproveitaram a oportunidade de conhecer mais da história do país. Para a professora de história da arte Daniele Mansur, de 65 anos, que saiu de Niterói, na Região Metropolitana, com alunos do curso de guia de turismo, a experiência vale muito a pena.



"Estou com minha turma de um curso de guia de turismo e viemos em homenagem à Proclamação da República conhecer o Palácio do Catete. Nós vamos fazer uma visita guiada, o museu é espetacular, é um ícone da história do Brasil, lugar que tem que ser visitado sempre", frisou.



Durante a manhã, o público presenciou a apresentação Coral do Museu da República e um bate-papo sobre Literatura Negra. Já na parte da tarde, o evento conta com discotecagem, aula de passinho, apresentação de samba com Paulinha Diniz e, uma roda de samba para fechar o dia.



Para o domingo, as atividades começam novamente às 10h com o início do evento. Em seguida, o DJ assume o palco, antes de mais uma edição do encontro sobre Literatura Negra, ao meio-dia. A tarde será dedicada às danças populares, com aula de dança junina às 13h e um aulão de forró às 14h. O encerramento, das 15h às 18h, fica por conta do Forró Pé de Serra, comandado pela cantora Flávia Baião. A programação é diversificada e para todas as idades. O endereço é Rua do Catete, 153



Erguido entre 1858 e 1867 pelo Barão de Nova Friburgo, o Palácio do Catete foi residência oficial de presidentes da República por mais de seis décadas e cenário de decisões fundamentais para o país. Desde 1960, abriga o Museu da República e integra o conjunto de patrimônios históricos mais representativos do Rio.



Viva Centro na Praça XV



Com grande movimento, a Praça XV recebe neste sábado (15) o Viva Centro, com cerca de 30 atividades entre apresentações musicais, visitas guiadas, oficinas, palestras e rodas de samba. O evento, que teve início às 10h, segue até 00h.



Trabalhando na feira há quatro anos, Hester Souza, 27 anos, enxerga o evento como uma grande oportunidade para os empreendedores da cidade.



"Essa feira tem a parte de antiguidade, brechó, acessório, e a nossa parte que é parte artística, além da culinária diferenciada, tem um pouquinho de tudo. E hoje está sendo um dia especial, está sendo um dia movimentado, está um pouco mais atípico", contou.

Além das barracas tradicionais, participam espaços como a Galeria Refresco, Casa do Pandeiro, Centro Carioca de Fotografia, Redoma e Teatro do Mar. A iniciativa, que tem apoio do Sebrae Rio e integra o programa Reviver Cultural da Prefeitura, busca fortalecer a economia criativa e incentivar a ocupação cultural do Centro.