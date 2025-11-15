Criminosos armados circularam pela comunidade da Carobinha, em Campo Grande - Reprodução / Redes sociais

Criminosos armados circularam pela comunidade da Carobinha, em Campo GrandeReprodução / Redes sociais

Publicado 15/11/2025 15:38

Rio - A comunidade da Carobinha, em Campo Grande, na Zona Oeste, foi palco de mais um confronto entre criminosos durante a madrugada e a manhã deste sábado (15). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram ao menos dez bandidos fortemente armados circulando pela região. Eles usam roupas pretas e, em alguns momentos, correm pelas vias da comunidade. Também é possível ouvir rajadas de tiros durante as gravações de câmeras de segurança.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados para checar informações relacionadas à movimentação de criminosos na área de mata da Carobinha. Os bandidos fugiram antes da chegada das equipes, mas a corporação manteve o reforço do policiamento na região.